ジェイソン・ステイサムが主演する映画『SHELTER』（原題）が、邦題を『シェルター』として、8月28日より日本公開されることが決まった。併せて、日本版予告とポスタービジュアルが解禁となった。【動画】元特殊部隊工作員と少女が繰り広げる逃亡激『シェルター』日本版予告本作は、アクション映画の第一線で長らく活躍するジェイソン・ステイサムが、キャリアの原点たる“孤高のアウトロー”への回帰を果たし、心優しき“守護