良かれと思ってかけた言葉が、かえって相手の負担になってしまうこともありますよね。その善意が本当に相手のためになっているのか、冷静になって考えることも大切です。今回は、筆者の知人の体験談をご紹介します。 善意のつもりの口出し 私は出産前まで中学の英語教師をしていたこともあり、英語教育には強い思い入れがありました。 初孫が生まれてからは、事あるごとに「早くから英語を始めないと苦労するわよ」と、息