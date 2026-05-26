永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）より、丸山隆平（SUPER EIGHT）の出演が発表された。第8話（5月26日放送）から、松山ケンイチ演じる大江戸の人生に深く関わる重要な人物として登場する。【写真】大人の色気あふれる丸山隆平、撮りおろしショット本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑い