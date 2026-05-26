◆米大リーグパドレス―フィリーズ（２５日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手が２５日（日本時間２６日）、敵地のパドレス戦でメジャー単独トップを独走する６試合ぶりの２１号本塁打を放った。パドレス先発は今季５度の先発で勝利のない右腕キャニング。初回１死の第１打席でシュワバーは、フルカウントから２球ファウルで粘り、８球目の外角へのチェンジアップを右翼スタ