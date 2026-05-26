女優の内田理央(34)が23日、自身のインスタグラムを更新し、韓国メイク姿を公開した。 【写真】美形の人でもメイクでこんなに違う！自称「整形」級に変化した内田理央 「先日韓国で憧れのアイドル体験して来ました凄くない?!?!?!?!自分じゃないみたい!!!!!!!!!!!!」とコメントし、アップの画像を掲載。K-POPアイドルのように仕上がった姿は同じ顔のパーツなのにまったく雰囲気の違う“別人級”だった。 自身のYou