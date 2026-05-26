中東情勢不安でエネルギー価格上昇の懸念が大きくなり、日本政府が電気・ガス料金の負担緩和に向け3兆円規模の追加補正予算を編成することにした。NHKなどによると、高市早苗首相は25日の記者会見で、2026年度追加補正予算案をまとめると明らかにした。今回の措置は国際エネルギー価格上昇にともなうこの夏の電気・ガス料金引き上げの可能性に対応し家計負担を減らすのが目的だ。高市首相は支援効果と関連し、「3カ月で5000円」程