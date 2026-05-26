人気キャラクターのアンパンマンが上野厚生労働大臣を表敬訪問し、休日や夜間の医療の相談窓口である「子ども医療電話相談」の利用を呼びかけました。【映像】厚生労働省を訪れたアンパンマンアンパンマンはきのう、上野厚労大臣と面会し、「子ども医療電話相談」の新しいポスターを披露しました。この事業は休日や夜間に子どもが病気やけがをした際、「♯8000」をダイヤルすることで救急車を呼ぶべきかなど相談できる電話窓