１８日に死去したセブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）名誉顧問の鈴木敏文氏は、セブン―イレブンを米国から持ち込み、日本のコンビニの「生みの親」と言える存在だった。強力なリーダーシップと先見性により巨大流通グループを育て上げたが、鈴木氏がトップを退いて以降のセブンは苦戦が続いている。（水野友晴）「近くて便利」「コンビニという業態がない時代に、どうしたらお客様に喜んでもらえるか。一緒に知恵を絞り、