お笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。レジェンド騎手＆人気騎手との記念写真を投稿した。25日に都内で開催されたJRA「第93回 日本ダービーPR発表会」でMCを務めたTIM。イベントにはCMキャラクターの竹内涼真、見上愛、そしてダービーに騎乗予定の武豊、坂井瑠星が出席した。レッド吉田は自身のインスタグラムで「訳あって武豊さんと坂井瑠星さんと写真を撮りました」と相方ゴル