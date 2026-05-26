再び、ア・リーグ単独トップに返り咲きました。【映像】再び単独トップに立った村上宗隆選手ホワイトソックスの村上宗隆は、本拠地レート・フィールドで行われたツインズ戦に、「2番・ファースト」で先発出場。その第1打席でした。ツインズ先発、マシューズ投手の1球目を捉えると打球はライトスタンドへ。8試合ぶり、今シーズン18号となる1発は、同点のソロホームランとなりました。ヤンキースのジャッジ選手がきのう、今