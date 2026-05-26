これから訪れる日々の中には、思いがけない幸運のチャンスがひそんでいます。何気ない選択には、あなたが引き寄せる運の流れが表れるもの。この心理テストでは、「今年前半中に手に入れる幸運」を探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ：この中であなたが好きな色はどれですか？ A：赤B：青C：グレーD：緑あなたはどれを選びましたか？さっそく結果を見てみましょう。【この診断テストでわかること】「今年前半中に手に入れる