ヘアメイクの森田玲子です。ついなんとなくで塗ってしまいがちなチーク。チークは血色感を出すだけではなく、理想的な輪郭に見せたり、印象を変えたりできます。基本の塗り方のポイントと塗り方MAPでチークを全力で使いこなしましょう。【詳細】他の記事はこちらまずはチークの【基本】の塗り方をマスターまずは【チークの基本のポイント】をチェック・1番最初にブラシをおくところが、一番強く発色します。濃くのせたいところから