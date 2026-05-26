キーホルダーの種類が豊富なダイソー。最近は、本物のアイテムにそっくりなキーホルダーがたくさん登場していて、つい集めてしまいますよね。今回も、またまた可愛い商品をご紹介！韓国のドリンクそっくりなキーホルダーです。デザインが細かく、サイズが小さくなければ本物と間違えてしまいそうなくらいリアルです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーホルダー（ドリンクボトル、B）価格：￥110（税込）販売ショ