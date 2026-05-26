推しグッズに穴を開けたくない…！そんな悩みを解決してくれる便利アイテムをセリアで発見。文具売り場にあった『ディスプレイ用クリップピン』は、クリップでポスターやタオル、キーホルダーまでしっかり固定できる優秀グッズです。ライブグッズやお気に入りアイテムを傷つけずに、壁面にディスプレイできますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ディスプレイ用クリップピン価格：￥110（税込）サイズ（約）：26×13×2