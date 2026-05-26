ダイソーで見つけた『シール帳白無地30P』が想像以上にお洒落で驚き！つるっとした台紙でシールを繰り返し使え、コレクションや手帳デコにもぴったり。ぎっしり貼ったページを眺める満足感も魅力です。大人女子にも人気のシール帳を、プチプラで気軽に始められる注目アイテムです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シール帳白無地30P価格：￥110（税込）サイズ（約）：148×108mm内容量：30P販