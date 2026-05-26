コンビニチェーン『セブン-イレブン』に新たな冷凍麺が登場する。2026年5月26日から売り出されるのは、「セブンプレミアム 担々麺」。税抜298円という安さで本格的な満足感を感じられるというが、いったいどんな味わいなのか。濃厚なごまの風味別添の花椒でより本格的に！2026年5月26日から全国の『セブン-イレブン』店舗で順次発売される「セブンプレミアム 担々麺」は、「レンジ調理で気軽に食べられる」（同社）のが魅力の冷