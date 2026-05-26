老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、5年間、月収12万円のパートで働いた場合、どのくらい将来の年金が増えるのかについてです。Q：パートとして5年間、月収12万円で働くと、将来もらえる年金はい