ビジネスマッチングサイト「比較ビズ」を運営するワンズマインドは、経営者635人を対象に「一緒に起業したい女性俳優ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：綾瀬はるか2位は、何事にも一生懸命に取り組む真面目な姿や、周囲を和ませる柔らかな雰囲気が高く評価された綾瀬はるかさんでした。明るくポジティブな空気をもたらしてく