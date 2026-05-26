元HKT48で現在は7人組アイドルグループ・フルコースで活動する水上凜巳花さんは5月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。誹謗（ひぼう）中傷に対して謝罪し、さまざまな声が寄せられています。【投稿】アイドルが容姿批判に謝罪「ぜったい謝る必要ない」指原莉乃さん＆村重杏奈さんもエール水上さんは「矯正器具が邪魔してうまく表情が作れなくて、うーの口が一番楽で あと一年で気にせず笑えたり、いろんな表情できるから、応援して