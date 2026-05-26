◇インターリーグブルージェイズ―マーリンズ（2026年5月25日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が25日（日本時間26日）、本拠地で行われたマーリンズ戦に「4番・三塁」で先発出場。3試合ぶりに4番でのスタメン出場となった。今月5日のレイズ戦で10号本塁打を放って以来、16試合アーチが出ていない岡本。17試合ぶりの一発が期待される。