元宝塚歌劇団男役で女優の遼河はるひ（50）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。宝塚時代の先輩＆同期とのランチショットを投稿した。自身のインスタグラムで「渋谷ランチ！」と題してつづり始めた。「先日。。。一つ上の先輩・毬奈みほさんと同期の紺野まひるさんと渋谷ランチ！」と報告した。そして「同期二人の写真をみほさんが撮ってくださり〜私は、なぜか…子供のように…渋谷の高いビルをわざわざ見に行った