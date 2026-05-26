アメリカのトランプ大統領は、イランが保有する濃縮ウランについて、アメリカへの引き渡しや廃棄を求めました。トランプ大統領は25日、自身のSNSで、イランとの核協議をめぐり、イランが保有する濃縮ウランについて、「直ちにアメリカに引き渡され廃棄されるか、あるいはイランとの連携のもと、現地や別の適切な場所で廃棄される」と主張しました。さらに、その手続きについて、「原子力委員会、または同等の機関が立ち会う」とし