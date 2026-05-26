「家にはあまりお金をかけたくないが、車にはしっかりお金を使いたい」と考える人は少なくありません。特に車が趣味の場合、住居費を抑えて好きな車に乗りたいと考えるのは自然なことです。そのような中で、「市営住宅に住んでいて高級車に乗っても問題ないのか」「車種に制限はあるのか」と気になる人もいるでしょう。 結論からいえば、市営住宅では基本的に「この車種は不可」という明確な制限はありません。ただし、収入