親が高齢者施設へ入居したり、相続後に誰も住まなくなったりして、実家が空き家になるケースは少なくありません。ところが、住んでいる人がいないにもかかわらず、NHKから受信料の請求書が届き続けることがあります。「誰も見ていないのに支払う必要はあるの？」「空き家でも契約は自動で続くの？」と疑問に感じる人も多いでしょう。 NHK受信料は、実際にテレビを視聴しているかどうかではなく、「受信設備があるかど