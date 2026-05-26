親が亡くなった直後は、悲しみに浸る暇もなく、葬儀や各種手続きに追われます。特に問題になりやすいのが、「凍結された親の預金を誰がどう使うのか」というお金の問題でしょう。 葬儀費用として母親の口座から「100万円」を引き出したところ、兄弟姉妹から「勝手に使った」と疑われ、相続トラブルへ発展するケースは少なくありません。この記事では、親の口座から葬儀費用を引き出す際のルールや注意点、円満