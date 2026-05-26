夏の贈り物を選ぶなら、見た目にも気分が明るくなるようなスイーツが気になりますよね。フランス・ブルターニュの焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、そんな季節にぴったりの夏限定アイテムが6月1日（月）より登場します。ひまわりのイラストが華やかなギフトボックスに加え、爽やかな味わいを詰め込んだクッキー缶もラインナップ。大切な人へのギフトにも、自分への小さなご褒美にもぴったり