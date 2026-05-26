広島・床田寛樹投手（３１）が２５日、マツダで行われた投手指名練習に参加し、チームを交流戦の“快幕”へ導くことを誓った。２６日・ロッテ戦に先発する左腕は、「最少失点で粘れるように。しっかり勝てるように頑張りたい」と意気込んだ。交流戦は２２年から４年連続で２勝１敗と好相性を誇る。パ・リーグの打者の特徴を「どのバッターでもブンと振ってくる」と分析。注意する打者には４試合連続本塁打中の山口の名を挙げ、