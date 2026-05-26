お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、ABEMAオリジナルバラエティー『資産、全部売ってみた』＃0で、約4300万円の愛車・マクラーレンの維持費を明かし、「そりゃ金なくなるわな」と苦笑する場面があった。【写真】高級車マクラーレンの前で腕組みする吉村崇『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自ら売却できる資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティー”。今年2月に特別番組と