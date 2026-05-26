広島の栗林良吏投手（２９）が２５日、荷物整理のためマツダを訪れ、復帰への強い思いを言葉にした。２２日の中日戦（バンテリン）に先発し、初回途中で右内転筋の違和感を訴え降板。翌２３日に出場選手登録を抹消された。７試合で４勝２敗、防御率１・１５。シーズン２度の１安打完封勝利を挙げるなど、先発陣の中心として奮闘してきた右腕。悔しさを吐露した上で、２６日からリハビリを開始し、さらにたくましくなって１軍に戻