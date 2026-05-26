大柄なボディで3列シートでも広々!? 冬発売の新型「TZ」に注目！2026年5月20日、レクサスは3列シートを備えた新型バッテリー電気自動車（BEV）「TZ」を世界初公開しました。日本国内では同年冬の発売を予定しています。ユーザーからの反響について、首都圏のレクサスディーラーに問い合わせてみました。レクサスは2025年秋に開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、複数のコンセプトモデルとともに「DISCOVE