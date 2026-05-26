私（サエ）は夫のムツキと、小学生の子どもたちとの4人暮らし。夫は自営業で、自宅の一室を仕事場にしています。私は大手企業の会社員をしており、順調にキャリアを重ねてきました。フルタイムで働けているのは、夫が在宅しているおかげでもあります。ただ夫はお世辞にも気が利くタイプではなく、家事や子育ての面では私の方が負担が大きいと感じることも……。それでも家族4人、これからも平和な日々を過ごしていくんだろうなと思