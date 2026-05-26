札幌市中央区で男子中学生に集団で暴行を加え、財布を奪い取ったなどとして高校生ら少年4人が逮捕されました。逮捕されたのは、札幌市に住む15歳から17歳の少年4人です。15歳の少年は、3月8日札幌市中央区大通西4丁目の地下広場で13歳の男子中学生からバッグを脅し取った恐喝の疑い、ほか3人は男子中学生を殴る蹴るなどしてけがをさせ、財布などを奪い取った強盗傷害の疑いがもたれています。男子中学生は顔面の打撲や歯が折れるな