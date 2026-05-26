米国男子ツアー「ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈写真〉平田憲聖の“イマドキスイング”軸がブレない理由は右サイドにあった今大会で2年ぶりの勝利を挙げたウィンダム・クラーク（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を748ptとして、48人抜きとなる34位に急浮上した。平田憲聖と久常涼は19位タイに入った。平田は157→142位に浮上。久常は33位をキープ