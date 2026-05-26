国内女子ツアーは先週、「ブリヂストンレディス」が終了した。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象となる選手の動向にも動きがあった。【写真】ルーキーが髪をおろすと雰囲気が…自己最高位の2位で180ptを獲得した吉田鈴や、5位で86.25ptを積み上げた皆吉愛寿香といったリランキング対象選手が上位に入ったが