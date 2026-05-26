梅雨時期が近づくと、「なかなか乾かない」「生乾き臭が気になる」といった部屋干しの悩みが増えてくる。とくに雨の日が続く時期は、洗濯物の置き場所や乾きやすさにストレスを感じる人も多いはず。【写真】「乾きにくさ」と「生乾き臭」を解消！部屋干しの強い味方になるグッズ最近は、風を通しやすくしたり、省スペースで干しやすかったりと、“部屋干しを少しラクにしてくれる”洗濯グッズも増えている。今回は、梅雨前に見