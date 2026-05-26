落語作家としての一面も持つ新人トラ番・藤丸紘生記者が、２軍まわりの“若虎界隈”を主観たっぷりに描くコラムの第５回。１９日の１軍デビュー以降、大活躍が続くドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝。これまで担当してきた立石関連の記事を振り返った藤丸記者は、あるワードを何度も何度も多用していたことに気付くのだった。先日、帰宅した私に母親が「立石くん、めっちゃ打つやん」と言ってきた。お母さん、そ