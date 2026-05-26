韓国で人気を集め、日本人旅行者の間でもSNSを中心に話題となっているヨーグルトブランド「viyott（ビヨット）」が、きょう26日からセブン‐イレブン限定のデザートアイスとして登場した。「ビヨットヨーグルトデザートアイス」は、なめらかなヨーグルトアイスとサクサク食感のチョコクランチを組み合わせた、リッチな味わいが特徴。数量限定で全国のセブン‐イレブン店舗で順次販売する。【画像】サクサククランチたっぷり…「