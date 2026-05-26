チームみらいは２５日、食料品を対象とした２年間の消費税減税の対案として、年収に応じて現金を給付する「所得連動型給付」案を発表した。高所得層ほど恩恵が大きくなる消費税減税に比べ、中低所得者に手厚い支援が行えると訴えている。政府と与野党による「社会保障国民会議」で提案する方針だ。年収が増えるにつれて給付額をなだらかに減らしていく仕組みとし、支給対象者の例として年収約５４０万円までの個人を挙げた。食