「ホワイトソックス３−１ツインズ」（２５日、シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮（りくう）外野手がメジャー初昇格し、「９番・右翼」で即スタメン出場。メジャー初安打を放ち、二回の守備では本塁補殺を記録し、試合後にはメジャーの洗礼も待っていた。記念すべき１日のラスト、グラウンドで米メディアのインタビューを受けていた西田。すると背後からチームメートたちが忍び寄り、満面の笑みでウォータークーラーに入っ