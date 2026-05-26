アメリカ司法省は、ホワイトハウス近くで起きた発砲事件を受け、ホワイトハウス敷地内で進められている「宴会場」建設計画をめぐる差し止め命令の解除を裁判所に求めました。ホワイトハウス敷地内では、総工費4億ドル、日本円でおよそ600億円をかけ、新たな「宴会場」を建設する計画が進められています。この計画について、歴史保護団体は、ホワイトハウスの歴史的価値を損なうなどとして、工事の中止を求めて提訴しました。連邦地