千葉市の創業43年の中華店に、小学4年生の“広報少女”がいた――。きょう26日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)では、80代の店主、2代目の息子、孫娘が三世代で支える老舗中華店に密着。コロナ禍で閉店寸前だった店を救った、孫娘の言葉と夢が明かされる。オモウマい中華店の孫娘○小鉢2つ付きラーメンが500円今回登場するのは、千葉県千葉市にある