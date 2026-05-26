【その他の画像・動画等を元記事で観る】UNISON SQUARE GARDENが6月24日に発売する映像作品『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10』のトレイラーを公開した。今回のトレイラーは、本ツアーで披露された新旧が織り混ざった楽曲の中からライブ感の伝わる一瞬一瞬がピックアップされており、あっという間の４分間となっている。リボンビジョンを使った演出や、うるわしの月をバ