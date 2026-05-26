メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県小牧市の住宅で25日、女性の遺体が見つかりました。警察は遺体を遺棄した疑いで男を逮捕しました。 逮捕されたのは、江南市般若町の自営業河井聖徳容疑者（52）です。 河井容疑者は3月中旬ごろから小牧市内の母親の自宅で、女性が死亡していることを知っていたにも関わらず、遺体を遺棄した疑いが持たれています。 河井容疑者は容疑を認めているということです。 25日、小牧