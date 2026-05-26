タレントの三田寛子さん（60）の長男で歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）との結婚披露宴を控えている、「元乃木坂46」で俳優の能條愛未さん（31）が2026年5月13日、自身のインスタグラムを更新。番組出演時の、花柄ワンピースの衣装ショットを披露した。能條さんは25年11月、中村橋之助さんとの婚約を発表。26年4月、婚姻届を提出して入籍したことを報告した。挙式・披露宴を今月末に控えているという。さわやかな花柄のワンピース