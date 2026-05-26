片手でクラブを扱うとスイングはとてもやさしい理由 片手でクラブを扱うとスイングはとてもやさしい 僕は時折、アマチュアの方に集まっていただきショートゲームレッスン会をやります。そこでは次から次へとボールを打ってもらい、球拾いをしてはまた打つことを繰り返します。 球拾いではボールを一箇所に集めてから回収しますが、そこで気づいたことがありました。みんなうまいことポンポン打つの