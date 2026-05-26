先生と友だちと「対人関係の悩みごと」とおうちサポート 自分の気持ちを伝えられない 困りごと【自分の気持ちを伝えるのは難しい……】 自分が感じていることを言葉や文章にして相手にわかりやすく正確に伝えるのは、おとなでもうまくいかないことがあるのではないでしょうか。 子ども同士や小学校の先生との間で、自分の気持ちをうまく伝えられないと困ることもあるでしょう。 家族には話せるのに、家族以