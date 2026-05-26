コラム「しっぽの短い猫、しっぽのない猫」 人間と暮らす猫には、毛色や柄以外にも、野生のネコ科動物には見られない特徴があります。それが「しっぽ」です。しっぽが折れ曲がった尾曲がり、短いしっぽのほか、マンクスというしっぽのない品種もいます。 昔の日本には「猫又」の伝承があり、しっぽの長い猫が長生きすると、しっぽが二股に分かれて妖怪になると言われていました。そのため、江戸時代などにはしっぽの短い猫