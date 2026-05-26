日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3005（-21.0-0.69%） ホンダ1402（-6.5-0.46%） 三菱ＵＦＪ3083（+17+0.55%） みずほＦＧ7406（+102+1.40%） 三井住友ＦＧ6013（-43-0.71%） 東京海上7387（00.00%） ＮＴＴ153（+2.3+1.53%） ＫＤＤＩ2706（+71.5+2.71%） ソフトバンク222（+4.4+2.02%） 伊藤忠1940（-11-0.56%