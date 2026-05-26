【本日の見通し】レンジ取引を中心に、次の方向性を探る展開へ 昨日は米国と英国が祝日で休場となったこともあり、落ち着いた動きとなった。海外勢の事実上の週明けとなる今日は、それほど大きな指標発表予定などがなく、中東情勢をにらむ展開が見込まれる。米国とイランとの協議が最終段階に入っているとの期待が出ているが、どこまで楽観的に見ていいのかについては疑問が残るところで、それだけに上下ともに大きな動