東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.91高値159.04安値158.74 159.35ハイブレイク 159.20抵抗2 159.05抵抗1 158.90ピボット 158.75支持1 158.60支持2 158.45ローブレイク ユーロドル 終値1.1644高値1.1653安値1.1621 1.1690ハイブレイク 1.1671抵抗2 1.1658抵抗1 1.1639ピボット 1.1626支持1 1.1607支持2 1.1594ロ&#12